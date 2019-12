RIYAD - Lazio e Juventus, dirigenze a pranzo e messa in ambasciata: poi lo spot per il calcio italiano

RIYAD - Ciak, si gira. Per le 17:45 (ora italiana) dovrà essere tutto pronto. Dal King Saud University Stadium (esaurito in tutti i suoi 24.000 posti) ai 22 uomini in campo, passando per le 4.000 o 5.000 donne sugli spalti. Triste averle dovute addirittura contare, ma pur sempre un passo in avanti per l'Arabia Saudita. La Supercoppa servirà a questo. Uno spot per il calcio italiano, fautore di un cambiamento sociale al quale anche i paesi arabi si stanno adeguando. Per questo la Figc invierà a Riyad il segretario generale Marco Brunelli e Ludovica Mantovani, presidente della divisione calcio femminile della Federazione e molto critica in passato riguardo la decisione di giocare in Arabia Saudita. Una scelta atta a constatare con i propri occhi il trattamento al quale verrà sottoposto mondo femminile. Non ci saranno invece delegati Uefa e Fifa, presenti probabilmente a Gedda per la Supercoppa spagnola che andrà in scena dall'8 al 12 gennaio.

PRANZO E MESSA, POI PARTITA - Nel frattempo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quella di oggi sarà anche una giornata di diplomazia tra le due società. Una delegazione della Lazio e una della Juventus si incontreranno infatti nell'ambasciata italiana per un pranzo a tinte tricolori. Lotito guiderà quella biancoceleste, mentre né Nedved, né Paratici lo seguiranno (Agnelli è rimasto in Italia). I due dirigenti bianconeri resteranno in albergo con la squadra e invieranno altri emissari, mentre il patron della Lazio era desideroso di partecipare in prima linea anche per andare in chiesa e assistere alla Messa domenicale. L'ha trovata solo in ambasciata. Per la Lega Serie A, invece, non presenzierà il - nuovo - commissario ad acta Abete ma l'ad De Siervo, seguito dal responsabile delle competizioni Butti. A seguire, finalmente, la Supercoppa: Juventus - Lazio. Le due squadra indosseranno una maglia speciale. Con scritte in arabo per i bianconeri e con lo sponsor della Regione Lazio per i biancocelesti. Tra qualche ora sarà tutto in ordine, i preparativi sono ormai agli sgoccioli. In serata Calvarese (alla sua prima finale in carriera, ndr) farà scattare il "Ciak" d'inizio.

