Roma | Caos per il il caso Mou - Karsdorp: la società prende la sua decisione

Continua la telenovela Mourinho - Karsdorp a seguito delle pesanti dichiarazioni del tecnico infastidito dall'atteggiamento del suo giocatore durante la sfida contro il Sassuolo e non solo. Ieri l'agente del calciatore ha chiesto spiegazioni, lamentando che il suo assistito non sia meritevole di un trattamento simile. Il terzino è sul mercato, ma in questi anni non si sono fatte vedere offerte. Come riporta Leggo, la società intanto mostra di essere dalla parte dell'allenatore giallorosso e per questo non sembra esserci alcuna possibilità di una stretta di mano tra le parti.