Roma, Ghisolfi: "Con Juric vogliamo la Champions. De Rossi e Dybala..."

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Parla Florent Ghisolfi. Il direttore sportivo della Roma ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport toccando diversi temi. In particolare si è soffermato sull'esonero di De Rossi, sull'arrivo di Juric in panchina e sul mancato addio di Dybala. Questo è ciò che ha detto: "De Rossi? L’unica cosa che mi sento di aggiungere è che capisco le tante domande sul momento e sui motivi di alcune scelte. Non voglio però alimentare un dibattito che sarebbe inutile: ormai la decisione - di comune accordo - è stata presa e penso sia il momento di andare avanti, facendo il nostro lavoro e continuando con il nostro progetto».

"Su Paulo c’è stato l’interesse dell’Al-Qadsiah e come normale che sia ci ha riflettuto. Ha fatto una scelta di cuore ed è positivo per tutti, sia per le qualità del giocatore, sia per le sue connessioni al club, a Dan e Ryan, e ai tifosi. Noi essendo pragmatici, siamo stati costretti a prendere in considerazione la sua volontà di partire. Quindi da un lato avevamo l’opzione di dover essere pronti a sostituirlo, dall’altro invece il lato positivo di continuare ad avere un top player in rosa".

"Juric conosce la Serie A e i giocatori, ne ha già sviluppati tanti in altre squadre, ed era pronto ad accettare un contratto di breve durata. Juric si è dimostrato molto entusiasta, volonteroso di venire alla Roma, senza discutere né sulla durata del contratto né sulla parte economica, credo abbia la capacità di portare la Roma dove merita, ovvero in Champions".