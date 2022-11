Roma - Lazio, è derby anche nei circoli storici: l'iniziativa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Roma e Lazio si daranno battaglia all'Olimpico alle 18:00 questa domenica. Ad anticipare il derby della Capitale ci penseranno i due circoli storici: Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei le due istituzioni si sfideranno in mattinata, in entrambi i circoli, a partire dalle 9:00 in una giornata di sport per arrivare al match in maniera rilassata e amichevole, tra uno sfottò e l'altro: si parte con tennis e corsa, poi la partita di calciotto alle 10:00 insieme al ping pong e i Play Life Games (1km di corsa sul tapis roullant, 10 push up, 50 addominali, 500mt al rowing race, 10 salti con la corda e 2km di bike). Alle 11:00 sono previste le sfide di teqball. Chiuderà un'esibizione remiera sul Tevere e poi tutti a mangiare insieme.