Roma - Lazio, il derby in mediana parla francese: è scontro Koné - Guendouzi

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Serviva l'Italia per farli incontrare. Manu Koné e Matteo Guendouzi, nati a circa ventitré chilometri di distanza, si sfideranno in campo per la prima volta. Né in Francia e né in Germania, infatti, erano riusciti a battagliare a centrocampo. Ora le infinite strade della Capitale li hanno messi uno contro l'altro nel derby.

La gara dell'Olimpico sarà un'occasione anche per il ct Deschamps di vederli all'opera. Hanno già giocato insieme fianco a fianco nella doppia sfida contro il Belgio e contro l'Italia a San Siro. Prestazioni sempre convincenti, di qualità e quantità. Oggi sarà un duello tutto francese nella stessa porzione di campo: in quella zona potrebbe decidersi la partita.

Ranieri infatti ha deciso di schierare Koné proprio davanti a Guendouzi, l'obiettivo è quello di contenerlo assicurandosi che non si allarghi a ricevere palla. Nel giorno del derby c'è tanta rivalità, ma tra i due nel ritiro della Francia è nato un bel feeling e c'è tanto rispetto reciproco. Nei novanta minuti, però, ci sono poche amicizie, soprattutto in Roma - Lazio. A centrocampo questa sera si parlerà francese, e non saranno belle parole.