Roma - Lazio, Immobile a secco dal 2021: Ciro insegue Piola e...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Martedì è tornato titolare, ma non ha brillato come spesso è accaduto in stagione. Ciro Immobile sta vivendo una stagione complicatissima che gli ha visto mettere insieme appena dieci gol totali di cui solo 6 in campionato (con quattro rigori all'attivo). Il derby può essere una chance per tornare in auge anche perché il capitano della Lazio può regalarsi un record prestigioso. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Ciro segnando eguaglierebbe Piola a quota 7 diventando il miglior marcatore biancoceleste contro la Roma. Non solo, c'è anche un record negativo da evitare: Immobile vuole segnare per far sì che quella di domani diventi la decima partita di fila senza segnare, record negativo da quando è a Formello. Nei derby, poi, il bomber di Torre Annunziata è a secco dal gennaio del 2021. Insomma numeri in negativo che vanno al più presto invertiti.