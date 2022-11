Roma - Lazio, la prima de il Romanista: "Natale in anticipo"

Il quotidiano a tinte giallorosse commenta il derby vinto dalla Lazio di Sarri e aggiunge nell'intro: "Testa al Sassuolo"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince il derby grazie a Felipe Anderson che sfrutta al meglio un errore di Ibanex e batte Rui Patricio. Una vittoria importantissima per i biancocelesti che si mettono alle spalle i ko con Salernitana e Feyenoord ma soprattutto agganciano l'Atalanta al terzo posto in classifica. Un successo non preso bene dall'ambiente Roma. Il Romanista titola con "Che Brutto". L'intro del quotidiano aggiunge: "Natale in anticipo. Va male il 179esimo derby della storia (ora siamo a +18), lo perdiamo per una clamorosa disattenzione di Ibanez alla mezz'ora del primo tempo e non riusciamo a raddrizzarlo. La partita la facciamo noi, la Lazio si difende e basta, ma a parte una traversa di Zaniolo e qualche potenziale situazione, non creiamo niente. Peccato, soprattutto per l'enorme cornice di pubblico e la splendida scenografia della Sud. Testa al Sassuolo".