Roma, un solo dubbio per Ranieri in vista della Lazio. E Dovbyk…

RASSEGNA STAMPA - Così come la Lazio, anche la Roma prosegue la preparazione in vista del derby. Tra dubbi e infortuni, Ranieri sta facendo le sue valutazioni che forse chiarirà, in parte, in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi. L’appuntamento con i cronisti è fissato alle 13. L’unico interrogativo legato alla sfida con i biancocelesti è se schierare Pisilli a centrocampo oppure El Shaarawy sulla trequarti, sia per questioni legate alle assenze sia per quelle relative a chi ha giocato le ultime gare dal 1’ dando buone risposte. La conferma del giovane centrocampista, riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe essere una soluzione vista la prestazione nell’ultimo match ma a quel punto entra in gioco la pressione e il tecnico si chiede se sarà in grado di poterla reggere alla luce del fatto che sarà, eventualmente, il suo primo derby. È il motivo per il quale si è creato il ballottaggio con l’attaccante che al contrario di esperienza ne ha. In particolare, contro i biancocelesti sono 20 scontri diretti in carriera di cui 14 con i giallorossi che hanno portato a sei vittorie, sette sconfitte e un pareggio.

Dovbyk è l’altra questione. Non si è allenato nei giorni precedenti, ma per la stracittadina, si legge sul quotidiano, salvo colpi di scena, ci sarà. L’allenatore, riferisce il Messaggero, gli ha chiesto di essere più cattivo e ha avuto anche un colloquio con l’ucraino proprio durante la seduta. “Non importa chi ti passa il pallone, tu devi venire qui sempre” gli ha spiegato Ranieri.

