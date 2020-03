Sacchi: "Complimenti alla Lazio, è arrivata in cima senza la storia di Juve e Inter"

Che ne sarà di questo campionato, è difficile dirlo oggi. Però, il periodo di stop forzato permetterà di analizzare con calma questi primi 2/3 di stagione. Di guardare una classifica che sorride alla Lazio. Inzaghi e i suoi, a prescindere da come finirà questa stagione, hanno fatto un capolavoro. Lo riconosce anche Arrigo Sacchi. Lo storico ex allenatore del Milan ha parlato dei biancoceleste nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport: "In alta classifica fa meraviglie la Lazio di Simone Inzaghi, tornata tra i top club pur non avendo né la storia né gli investimenti di Inter e Juve. Chapeau al club e a Simone, capace di creare un gruppo motivato, equilibrato e con le idee chiare. Tutti partecipano e tutti sono migliorati individualmente, grazie al lavoro e alle idee. Finora la Lazio è stata, con l’Atalanta, l’espressione calcistica più divertente del campionato. Potrà vincere? Non so predire il futuro, in ogni caso, complimenti".

