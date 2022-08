Sampdoria-Lazio, tanti tifosi biancocelesti a Marassi: e con il Napoli…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno circa 1400 i tifosi biancocelesti presenti questo pomeriggio nel settore ospiti del Ferraris per assistere al match tra Sampdoria e Lazio, valido per la quarta giornata di Serie A. Altra ottima risposta da parte della tifoseria laziale che non lascia solo un momento la squadra di Sarri, autore di una buona partenza. Oggi, invece, alle 10 parte la vendita dei biglietti per il match contro il Napoli in programma sabato alle 20:45. Si parte dalla base dei 24917 abbonati. Altro pienone in vista all'Olimpico.