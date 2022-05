Sampdoria, Quagliarella avverte l'Inter: "Partita seria, non faremo figuracce"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La fine della stagione è sempre più vicina. In questo weekend il campo darà i suoi verdetti: Europa, retrocessione e scudetto. Il Sassuolo sfiderà il Milan, la Sampdoria l'Inter in due gare che si prospettano essere di fuoco. In campo per la squadra di Giampaolo ci sarà anche Fabio Quagliarella, reduce da una prestazione da incorniciare contro la Fiorentina, che non ha nessuna intenzione di pensare già alle vacanze estive.

"Sappiamo che ci guarderanno tutti, quelle di Milano e Reggio Emilia saranno le due gare più viste, San Siro sarà strapieno. Noi faremo di sicuro una partita molto seria, non possiamo permetterci figure di m... Sappiamo di sfidare uno squadrone, conosciamo la forza dell’Inter ma abbiamo visto contro la Fiorentina cosa voglia dire giocare con o senza pressione addosso. Comanda la testa, noi siamo e saremo mentalmente leggeri", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.