Sarri alla Lazio, Maccarone: "Un vantaggio per Immobile. 4-3-3? Non è detto..."

Massimo Maccarone ricorda il Sarrismo. L'ex attaccante dell'Empoli, che ha lavorato con Sarri dal 2012 al 2015 vincendo anche un campionato di Serie B, ha detto la sua sull'arrivo del mister toscano sulla panchina della Lazio. Big Mac conosce benissimo il tecnico che gli ha fatto vivere quasi una seconda giovinezza in Toscana, trasformandolo nel realizzatore della manovra offensiva. Le sue reti sotto la gestione Sarri sono ben 44 ed è quinto in questa speciale graduatoria dietro a Mertens, Higuain, Tavano e Insigne. Di seguito alcune battute di Maccarone riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "E' un allenatore forte e moderno ed è tornato in una grande piazza. 4-3-3? Sarri si adatta ai giocatori che ha. Non è detto che giochi con quel modulo. Sarà un grande vantaggio per Immobile, con il mister potrà fare ancora più gol".