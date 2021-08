Serie A, è il mercato degli attaccanti. E Correa…

Entra nel vivo il calciomercato della Serie A, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. La cessione di Lukaku al Chelsea da parte dell'Inter ha dato via a un vero e proprio domino che sta coinvolgendo quasi tutte le big del nostro campionato. I nerazzurri hanno individuato in Dzeko della Roma il primo sostituto del belga, così anche i giallorossi si stanno guardando intorno. Il nome caldo è quello di Abraham del Chelsea, finito nel mirino anche dell'Atalanta che però sembra aver virato su uno tra Cunha o Belotti in caso di partenza di Zapata. Il colombiano infatti è l'altro obiettivo della squadra di Simone Inzaghi il quale sta pensando anche a un piano B da prelevare direttamente in casa Lazio.

CORREA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex tecnico biancoceleste ha fatto anche il nome di Correa alla dirigenza dell'Inter. Sull'argentino si punterebbe nel caso in cui non fosse possibile arrivare a Zapata dell'Atalanta. Per il Tucu la Lazio chiede almeno 30 milioni e non sarà facile trattare con Lotito dopo le scorie dell'addio dell'allenatore. Arriverebbe per fare la seconda punta al fianco di Lautaro Martinez, che nel frattempo è finito nel mirino del Tottenham. Altro nome caldo è quello di Vlahovic che, oltre ad essere finito nel taccuino degli Spurs, viene visionato anche dall'Atletico Madrid. Isomma, la girandola attaccanti sta per consumarsi e anche Correa potrebbe finirci dentro.

Calciomercato Lazio, Lione su Shaqiri: avviata trattativa con il Liverpool

Lazio, la ripresa della preparazione a Formello: il programma

TORNA ALL'HOME PAGE