Serie A, i tecnici del nostro campionato i più indisciplinati d'Europa: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I più indisciplinati d'Europa? I tecnici di Serie A! Panchine caotiche e espulsioni, nessuno si comporta peggio in panchina dei nostri allenatori. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei utilizzando i dati forniti da Opta nel nostro campionato sono state ben 15 le espulsioni. Decisamente i più "cattivi" nei top campionati europei. Basti pensare che in Premier League si è registrata solo un'espulsione, due in Bundesliga, nove in Ligue 1 e dieci nella Liga spagnola.

Non solo, cinque tecnici sono stati espulsi per ben due volte: Inzaghi (Inter), Spalletti (Napoli), Gasperini (Atalanta), Mourinho (Roma) e Zanetti (ex Venezia). La Roma in particolare si è resa protagonista di episodi simili anche in Europa con la lite tra l'allenatore del Bodøo Glimt Knutsen e il preparatore dei portieri Nuno Santos.