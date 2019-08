Serie A, l'enorme bolla delle plusvalenze: Roma e Juventus regine

C'è una caccia che negli anni ha sostituito quella alla pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno. Ed è la corsa sfrenata alle plusvalenze da parte dei club di Serie A. Tra il 2013/14 e il 2017/18 le società del massimo campionato italiano hanno racimolato un totale di 2673 milioni di euro di plusvalenza dalla cessione dei propri giocatori, lo riporta la rassegna stampa di Radiosei. Una cifra che corrisponde a un quarto dei ricavi totali della Serie A. Troppo, considerando che nella normalità delle cose la plusvalenza dovrebbe rappresentare un incasso da ritenere “straordinario”, non fondamentale per l'economia e - in alcuni casi - la sopravvivenza finanziaria di un club. Le regine di questa pratica si rivelano Roma e Juventus, rispettivamente con 331 e 327 milioni accumulati dal 2013 al 2018. Una strategia, quella di sistemare i conti tramite le plusvalenze, su cui entrambi i club continuano a fare affidamento e che anzi, stanno implementando. Solo nel 2019 la Roma ha registrato 130 milioni dalle super cessioni di Alisson, Manolas e Pellegrini (valutato 15 milioni nello scambio con Spinazzola). I bianconeri non sono da meno avendo incassato 120 milioni senza perdere alcun top player, ma Audero, Cerri, Mandragora e Sturaro. Tra le specialiste della plusvalenza non va dimenticata l'Inter, abilissima ogni anno nel rientrare nei parametri del FFP vendendo tanti giovani prima della chiusura del bilancio prevista per il 30 giugno. Insomma, il problema è evidente e di non facile risoluzione, come sottolineato anche dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Troppe squadre fanno affidamento su cessioni gonfiate per necessità di cassa o regolamentari: la caccia alla plusvalenza è la nuova pratica preferita dal calcio italiano.

