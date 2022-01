Serie A, Lucas Leiva e gli altri: i quattro ex Gremio e il loro stato di forma

RASSEGNA STAMPA - Sono quattro i calciatori ex Gremio che attualmente giocano nel nostro campionato: Lucas Leiva, Arthur, Walace e Matheus Henrique. I quattro stanno vivendo momenti completamente diversi che sono stati raccontati dal portale gauchazh.clicrbs.com. Sul brasiliano della Lazio si legge di come, da titolare inamovibile, l'ex Liverpool abbia perso il posto in favore di Cataldi. Il numero sei non è più un titolarissimo e ha il contratto in scadenza a giugno. Difficile ipotizzare che la sua avventura nella Capitale possa continuare con i tifosi che sperano che possa tornare al Gremio per chiudere la carriera. Anche gli altri vivono stagioni complicate con Arthur che fatica a trovare spazio, mentre Walace è uno degli intoccabili nell'Udinese. Matheus Henrique è fermo per infortunio.