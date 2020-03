Serie A, Malagò: "Lo sport italiano va aiutato. Europei? Si prenda tempo"

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, in una lunga intervista riporta dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ha affrontato molti temi che coinvolgono da vicino lo sport italiano dopo l'emergenza Coronavirus: "Abituarsi all'assenza della pratica sportiva è un problema per tanti. Ma questo è marginale, ed è persino riduttiva questa parola rispetto a quello che stiamo vivendo", ha esordito.



SULLA SERIE A - Malagò racconta di come domenica per tre volte è stato costretto a ricaricare il cellulare. Tante le chiamate arrivate dai presidenti federali di ogni sport che mi chiedevano cosa dovevano fare, se fermarsi o meno. La risposta è stata: "Bisogna fare una scelta insieme". Poi prosegue dicendo che tutto questo cambierà il calcio, provocherà convinzione nella coscienza delle persone. Il calcio dovrà procedere per gradi, in questo momento risposte non si possono dare, bisogna aspettare qualche settimana.



SU CONTE E SPADAFORA - Parole di elogio anche per Conte e Spadafora, che a detta di Malagò hanno convenuto con le esigenze delle società, dimostrandosi sensibili anche rispetto alla necessità di rispettare gli impegni internazionali delle squadre.



SUGLI EUROPEI - Chiosa finale sugli Europei, sul quale però Malagò non è voluto intervenire. "Sono decisioni che spettano alle federazioni internazionali. Posso solo dire che credo si stia cercando di prendere del tempo".



