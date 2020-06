Serie A, niente gare in chiaro: arriva il no dell'Antitrust

Nessuna partita in chiaro. Nonostante il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora fosse ottimista sulla questione alla fine ieri sera è arrivata la risposta negativa dell’Antitrust. Come riporta la rassegna stampa do Radiosei infatti in origine tra oggi e domani sarebbero dovute essere due le gare trasmesse: Verona-Cagliari sul canale YouTube di Dazn e Atalanta-Sassuolo di domani su TV8 di Sky.

Ieri sera però è arrivato il no da Via Rossellini: con questa iniziativa si sarebbe infatti andati contro i contratti esistenti e soprattutto alla legge Melandri che è il vero e proprio ostacolo della questione. L’unica soluzione sarebbe stata una modifica con un provvedimento ad-hoc per aggirare i suddetti vincoli. Alla fine ai cittadini verrà concessa la possibilità di vedere gli highlights di tutte le gare sulla Rai, da oggi fino al termine della stagione.

Zanardi, condizioni gravissime dopo tre ore di intervento. Procura di Siena apre un'inchiesta

Lazio, obiettivo alzare il muro: via ai colloqui per il rinnovo di Acerbi

TORNA ALLE HOME