Serie A, rinviata alla prossima settimana la decisione sul "calcio spezzatino"

Tiene ancora banco la questione diritti tv in Serie A. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ieri si è tenuta una nuova Assemblea di Lega a cui hanno partecipato tutti i club di Serie A, esclusa ancora una volta la Salernitana per le questioni legate alla società. L'incontro non ha portato a nulla di fatto ed è stato stabilito un nuovo rinvio. La votazione per i 10 slot delle gare di campionato, che non prevederebbe più alcuna contemporaneità, è stato rimandato alla prossima settimana. Nel frattempo Dazn ha fatto capire di non essere intenzionata a concedere nulla oltre gli 840 milioni già messi a disposizione per il prossimo anno.