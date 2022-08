Shakhtar, il racconto di Srna: "La guerra continua, ma ci stiamo abituando"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Dario Srna è il direttore sportivo dello Shakhtar Donesk e oggi si trova a Roma per l'amichevole con i giallorossi. In Ucraina il calcio è pronto a ricominciare dopo il prolungato stop per la guerra e il croato ha raccontato, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tutte le emozioni che sta vivendo. Sull'attuale situazione nel paese ha detto: "La guerra continua. Ma la popolazione alla guerra si sta abituando". Loro cercano di dare leggerezza con il calcio. L'ex capitano degli ucraini ha aperto il cassetto dei brutti ricordi e ha decritto dov'era il 24 febbraio quando è iniziato tutto: alle 4:15 si è svegliato e ha capito immediatamente la situazione. Nonostante ciò non ha mai pensato di lasciare lo Shakhtar perché si sentiva "parte di una famiglia".