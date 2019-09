Spal - Lazio, Patric torna al Mazza e cerca la sua rivincita

RASSEGNA STAMPA - Patric cerca una rivincita. Il difensore spagnolo dovrebbe essere rilanciato titolare da Simone Inzaghi oggi al Paolo Mazza. L'ex Barcellona, cinque mesi dopo, torna nello stadio di Ferrara dopo "il fattaccio" della passata stagione. Un contrasto con Cionek in area capitolina, infatti, costò un rigore, realizzato poi da Petagna, e una bruciante sconfitta. Nonostante le immagini non avessero del tutto chiariti se ci fosse stato o meno il contatto, l'iberico è finito sul banco degli imputati. Patric ha oggi una grande chance, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, ed è chiamato a sfruttarla. Inzaghi crede molto in lui, apprezza l'impegno e la duttilità e ha spinto con la società per la sua conferma. Il numero 4 dovrebbe essere preferito a Vavro e Bastos e partire così dal primo minuto al fianco di Acerbi e Radu. L'ex blaugrana dovrà fronteggiare la velocità di D'Alessandro e Di Francesco ed è chiamato a non distrarsi. Patric, poi, insegue anche la sua prima rete in una gara ufficiale con l'aquila sul petto. In cinque anni non ci è mai riuscito, chissà che non arrivi in Emilia.

