Sport a porte chiuse, le regioni spingono per la riapertura degli impianti: la situazione

Continua a tenere banco la questione sulla riapertura degli stadi a poco più di due settimane dall'inizio del nuovo campionato di Serie A. Il discorso si allarga anche a tutti gli altri eventi sportivi, dal tennis al basket alla MotoGp fino alla Formula 1, dove si spunge per far tornare il pubblico ad occupare le tribune. Non sono della stessa idea il Cts e il ministro della Salute Roberto Speranza, che vedono come priorità la riapertura delle scuole. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non esistono delle linee guida da seguire per tutto il Paese, ecco che allora ogni Regione va per conto proprio e, di base, lavora per far entrare il pubblico negli impianti sportivi. Se gli Internazionali di tennis, in programma al Foro Italico di Roma dal 14 al 21 settembre, si giocheranno a porte chiuse su indicazione del Cts, così come il Gran premio di Formula 1 di Monza che si svolgerà domenica, alcune Regioni hanno programmato degli eventi sportivi con pubblico annesso.

LE REGIONI - In Abruzzo il governatore Marco Marsilio ha firmato un provvedimento che riapre gli stadi, tanto che a Castel Di Sangro si è disputato un triangolare di calcio, al quale ha partecipato anche il Napoli, con 1.500 spettatori. In Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha autorizzato la riapertura degli impianti sportivi con un numero massimo di spettatori pari al 25 per cento della capienza e il derby di basket tra la Fortitudo e Reggio Emilia si è giocata con 590 spettatori. Per il Moto Gp a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si parla di 10.000 spettatori. Al Mugello, in Toscana, per la Formula 1 previsti 3.000 spettatori. In Friuli-Venezia Giulia autorizzati 1.000 spettatori nel palasport di Trieste per la Supercoppa di basket.

