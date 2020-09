Lotito spinge per il seggio al Senato: la strategia del patron della Lazio

Continua la battaglia di Claudio Lotito per ottenere un seggio in Senato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il patron della Lazio si sta muovendo sottotraccia dopo l'ok della Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama per riprendersi il seggio in Campania assegnato a Carbone, ex Forza Italia ora passato a Italia Viva. Il discorso sarà probabilmente rimandato dopo il voto di 20 e 21 settembre, quando la Giunta presieduta da Gasparri dovrà votare per poi farlo anche l'Aula stessa. Lotito ha dalla sua l'appoggio di costituzionalisti del calibro di Flick, Mirabelli, Vaccarella e Luciani, così come quello dell'intero centrodestra. Serve però portare altri voti per costituire una maggioranza: il presidente biancoceleste avrebbe cercato invano l'appoggio del Movimento 5 Stelle e instaurato anche un dialogo con il renziano Faraone, oltre ad incontrare il capo di gabinetto della presidente Casellati. Lotito non molla, la sua tesi è che quel seggio al Senato gli spetta di diritto e sta lavorando per vederlo riconosciuto.

