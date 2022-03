Stadi, via libera di Speranza: "Italia-Macedonia al 100% della capienza"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Arriva la svolta per quanto riguarda la capienza negli stadi. Dopo anni di restrizioni e porte chiuse, ecco finalmente una grande notizia. E' ufficiale: è arrivato l'ok dal Ministro Roberto Speranza per disputare la semifinale playoff tra Italia e Macedonia per la qualificazione ai prossimi mondiali con il 100% della capienza del Barbera di Palermo. Queste le parole del Ministro della Salute sul match importantissimo che attende gli Azzurri: "Nulla osta, stante l'attuale situazione epidemiologica e l'importanza dell'evento, ad autorizzare la presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo".