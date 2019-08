Stadio Olimpico, cambia la policy sugli omaggi in Tribuna Vip: e il Coni...

Niente più distribuzione di biglietti omaggio fuori dal Coni per uomini di potere o i tifosi vip. O meglio, sicuramente molto meno. Perché la gestione e la policy sono radicalmente cambiate, la tribuna "Coni" (ma ora tornerà "Autorità"), era l’obiettivo massimo a cui oggi però è più difficile accedervi nelle partite di Lazio e Roma. Quei 175 posti (compresa la tribuna d’Onore) che il Coni distribuiva ora sono passati sotto il diretto controllo della neonata Sport e Salute, la controllata statale che ha soppiantato Coni servizi. Insieme ai tagliandi degli altri settori, in totale poco più di 500 posti che il Malagò metteva a disposizione innanzitutto di atleti, dirigenti e dipendenti, poi trovavano spazio amici, autorità o attori. Come riporta la Gazzetta Dello Sport, dei 500 tagliandi disponibili, circa duecento a regime saranno venduti. Per gli altri trecento: le autorità che ne hanno diritto sono solo quelle previste dal Cerimoniale di Stato (dal presidente della Repubblica a prefetti e questori in carica), i medagliati olimpici possono portare solo un accompagnatore, una piccola quota è riservata ai dipendenti meritevoli, un’altra ad attività di responsabilità sociale (al derby saranno 95), un’ultima alla valorizzazione del brand (tradotto: biglietti per gli sponsor). Al Coni, invece sono rimaste soltanto le briciole: venti tagliandi da gestire, con la dotazione per Roma-Genoa già intonsa.