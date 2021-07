Stadio Roma, Vitek acquista i terreni di Tor Di Valle ma la società frena: "Progetto insostenibile"

"A Tor di Valle lo stadio non si farà mai, il progetto è insostenibile". Questo quello che arriva da Trigoria per quanto riguarda il progetto stadio della Roma. Radovan Vitek oggi acquisterà i terreni di Tor di Valle dalla Eurnova di Luca Parnasi per circa 50 milioni di euro ma il club giallorosso ha già preso la sua decisione e non tornerà sui propri passi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sarà anche un incontro con la sindaca Virginia Raggi per conoscere le intenzioni del Comune su Tor di Valle. L’obiettivo ora è ritirare la dichiarazione di pubblico interesse sul progetto prima delle Amministrative e dello stop alle convocazioni dell’Assemblea capitolina che dovrebbe arrivare già a metà agosto. I 5S puntano a poter svelare la nuova location dello stadio della Roma prima delle elezioni.