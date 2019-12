Supercoppa Italiana / Juventus - Lazio, Giovinco: "Immobile e Ronaldo decisivi"

La Lazio sta scoprendo il mondo arabo. La giornata di ieri è servita ad ambientarsi in questa nuova terra, completamente diversa dall'Europa ma in continua evoluzione. Lo racconta anche Sebastian Giovinco che da queste parti è di casa: è di proprietà infatti dell'Al-Hilal, formazione di Riyad che gioca proprio nel King Saud University Stadium. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'ex attaccante della Juventus racconta che attualmente la situazione in Arabia Saudita è cambiata molto rispetto al passato: le donne sono molto più libere rispetto a prima e non è un paese pericoloso. Giovinco spiega anche che lo stadio che ospiterà la Supercoppa è un impianto piccolo, ma nuovo e molto bello. Sulla Supercoppa il fantasista torinese non ha dubbi: "Una bella partita tra una squadra che da 8 anni è la migliore in Italia e un'altra che sta facendo un campionato importante. Mi aspetto equilibrio, mi auguro di vedere una bella partita anche se spero vinca la Juve. I giocatori decisivi? Sarei scontato se dicessi Ronaldo e Immobile".

