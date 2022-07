Superlega, la sentenza arriverà subito dopo il Mondiale

TUTTOmercatoWEB.com

Non ha mai visto la luce nella realtà ma la Superlega è ancora motivo di dibattito e lo sarà almeno fino al prossimo 15 dicembre quando arriverà la sentenza definitiva sulla questione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei a soli tre giorni dalla finale del Mondiale in Qatar il Tribunale Commerciale di Madrid si esprimerà sulla presunta posizione dominante di Uefa e Fifa nell’organizzazione delle competizioni internazionali.

La linea comune è ovviamente contro la Superlega considerata un “cartello” esclusivo solo per alcuni club anche se ci sono paesi, come la Germania, che nei confronti della nuova competizione hanno adottato una linea meno dura.