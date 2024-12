Tavares, stavolta il treno si è fermato: l'emblema della notte da incubo della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Notte da incubo per la Lazio e notte da incubo anche per Tavares, che forse per la prima volta in questa stagione si è mostrato in netta difficoltà con l'avversario. Eppure l'inizio della gara non è era stato sotto tono, anzi. Aveva provato a incoraggiare subito il duello con Dumfries, lo ha saltato per una ripartenza anche se poi è stato costretto a fermarsi. Davanti ad avversari di spessore Nuno si è spento, mostrando per la prima volta i limiti difensivi su cui dovrà incrementare il lavoro.

Come scrive il Corriere dello Sport, il pressing nerazzurro lo ha messo in difficoltà non permettendogli di fare le sue solite sgaloppate offensive e ciò lo ha innervosito. La rete dello 0-2 è arrivata da un'azione di Dumfries, che avrebbe dovuto marcare, idem quella del quarto gol, siglata proprio dall'olandese. Un passo falso ci può stare: a Baroni il compito di lavorarci e farlo diventare un terzino sinistro completo, in ambito offensivo ma soprattutto in quello difensivo, in grado di gestire le difficoltà previste in una gara con avversari di pari livello o superiore.