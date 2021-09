Torino-Lazio, Juric fa la conta: Pjaca in dubbio, Praet out e Belotti...

RASSEGNA STAMPA - Chiuso il capitolo Cagliari, la Lazio deve già pensare alla prossima di campionato. Giovedì ore 18:30, i biancocelesti fanno visita al Torino nel turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. I granata reduci da due vittorie consecutive senza prendere gol con Salernitana e Sassuolo devono fare i conti con alcune assenze. Marko Pjaca, l'uomo che ha deciso il match con i neroverdi, è alle prese con un affaticamento muscolare che gli ha impedito di allenarsi insieme ai compagni. Solo nelle prossime ore Juric capirà se l'esterno croato sarà a disposizione per giovedì. La buona notizia per il tecnico è che Simone Verdi è rientrato in gruppo dopo aver saltato, causa infortunio, le due gare precedenti di campionato. Dovrebbe rientrare almeno tra i convocati contro Immobile e compagni. Non ci sarà invece Praet che ha svolto terapie dopo la distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata con il Sassuolo. Programma individuale per Belotti (palestra e lavoro metabolico), per Izzo (tra campo e palestra) e per Zaza (esercizi sulla tecnica più lavoro metabolico). Ancora presto per vederli tutti e tre in partite ufficiali.