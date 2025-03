Torino, Vanoli punta già la Lazio: il programma dei granata durante la sosta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo il successo di misura contro l'Empoli mister Vanoli ha concesso tre giorni di riposo al Torino che, dopo la sosta, sfiderà la Lazio nella gara dell'Olimpico in programma lunedì 31 alle 20.45.

I granata sono pronti a ripartire già nella giornata di domani quando la squadra si ritroverà al Filadelfia per una doppia seduta di allenamento. Non solo, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in calendario è stato inserito anche un allenamento congiunto insieme all'Asti che si svolgerà giovedì allo stadio Olimpico Grande Torino. L'allenamento sarà a porte aperte con i tifosi che potranno accedere allo stadio liberamente a partire dalle 14.30.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.