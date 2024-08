Udinese - Lazio, quanti saranno i tifosi nel settore ospiti: il dato definitivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Sold out certificato: non è rimasto nemmeno un biglietto per il settore ospiti del Bluenergy Stadium. Saranno, infatti, 1500 i laziali che raggiungeranno Udine per seguire i propri beniamini in occasione della gara in programma questo pomeriggio alle 18.30, riporta Corriere dello Sport. Sono terminati anche i giorni ulteriori per abbonarsi: la campagna si è chiusa con 27.800 tessere sottoscritte. Dalle 16 di ieri, infine, è scattata la vendita dei biglietti per il primo big match del campionato della Lazio: la sfida contro il Milan (sabato 31 agosto all'Olimpico alle 20.45).

TORNA ALLA HOMEPAGE