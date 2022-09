Ungheria, il ct Rossi predica calma: "Con l'Italia serve umiltà"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ultimo impegno nel girone di Nations League per l'Italia, sfida alla capolista Ungheria per la testa della classifica del gruppo 3 della Lega A e per l'accesso alle Final Four. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il ct degli ungheresi Marco Rossi ha predicato calma ai suoi: "Contro l’Italia servirà massima umiltà. Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo 10 punti, ma non possiamo diventare arroganti. Possiamo raggiungere il successo soltanto giocando come una squadra vera, rispettando la maglia che indossiamo. Può succedere di raggiungere la Final Four, è chiaro, scatenando un livello di entusiasmo mai visto prima".