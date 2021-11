Vaccini, Gigi Riva si fa la terza dose scatenando l'ira social dei No Vax

RASSEGNA STAMPA - È stato dato il via alla terza dose di vaccino anti Covid per cercare di frenare la pandemia: il continuo aumento dei contagi e delle morti è preoccupante. Anche Gigi Riva, ex calciatore del Cagliari e della Nazionale, si è sottoposto alla terza dose scatenando l’ira social dei No Vax. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il mondo No Vax del web si è scagliato contro la decisione del bomber tra insulti e critiche. Non si è fatta attendere molto la sua risposta: “Faccio quello che voglio. Non dipendo sicuramente da loro, non mi fanno né caldo né freddo. Non ho nessun problema con loro ma quando vedo le proteste in televisione cambio canale”.

