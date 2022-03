Venezia, il presidente punta la Lazio: "Ci sono 11 partite per dimostrare..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano dieci giornate alla fine del campionato e la situazione del Venezia non è delle migliori. I lagunari sono al terzultimo posto in classifica, a -3 dal Cagliari ma con una gara in meno, che vorrebbe dire Serie B. Il club arancioneroverde però crede fortemente nell'obiettivo salvezza e nel proprio tecnico Paolo Zanetti che, nel prossimo match dei suoi all'Olimpico contro la Lazio, non sarà in panchina causa squalifica. Il presidente Duncan Niederauer ha ribadito gli obiettivi della società nel corso di un’intervista. Queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei: "Il Venezia ha i mezzi per salvarsi, la stagione non è finita. Ci sono altre 11 partite per dimostrare di meritare il posto in Serie A e molte di queste gare saranno contro avversarie dirette che dovremo battere per sopravvivere".