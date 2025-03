Zaccagni capitano con una missione: tra record e gol deve far volare la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni punta su Zaccagni. Il primo capitano post-Immobile con la maglia numero 10 di Luis Alberto. Contro il Milan raggiungerà quota 150 presenze con la maglia della Lazio in tutte le competizioni (6 in Champions, 17 in Europa League, 3 in Conference League, 8 in Coppa Italia, 115 in Serie A), condite da 31 gol totali.

Come raccontato da Il Corriere dello Sport, l'ex Verona ormai ha imparato a interpretare il ruolo di esterno come pochi: scatti brucianti, tagli centrali e dribbling secchi. È il bersaglio numero uno dei difensori e tra gli attaccanti che subisce più falli in Italia e in Europa. Cercano di limitarlo, ma lui riesce sempre a scappare dalle marcature più strette.

Con Baroni è più libero di inventare e di colpire, è a lui che si chiede di risolvere il 'mal di gol' biancoceleste. Nel 2025 ha già partecipato a sei reti in sette partite, contro il Milan è a quota due in una sola gara (24 gennaio 2023, 4-0). È a una sola marcatura di distanza, inoltre, dalla doppia cifra stagionale: 9 gol tra campionato (7) ed Europa League (2). Quest'anno la sua missione da capitano e numero 10 è quella di riportare la Lazio in alto, in Champions League, e di farla volare in Europa.