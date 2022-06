Zaccagni e Lazzari, ecco i problemi fisici dietro la rinuncia: i dettagli

Ecco gli infortuni che hanno costretto i due calciatori della Lazio a lasciare Coverciano e a non poter aiutare i compagni nel match con la Germania...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non si placa la polemica tra la Lazio, Mancini e Gravina per i casi relativi a Lazzari e Zaccagni. I due calciatori hanno abbandonato la Nazionale prima del match con la Germania per problemi fisici. La cosa non è andata giù al ct e al numero uno della Federazione che hanno manifestato più di qualche dubbio sulla vicenda. Nonostante il comunicato della società biancoceleste e la conferma dei medici azzurri, la situazione continua a essere ingarbugliata. La Lazio ha parlato di riacutizzarsi di vecchi problemi e l'edizione odierna de La Repubblica specifica quali sono gli acciacchi che hanno costretto i due ad alzare bandiera bianca. Il quotidiano scrive: "I due giocatori hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti, al ginocchio per Zaccagni e lieve pubalgia per Lazzari. Il tutto accertato dal dottor Ferretti, medico della Nazionale, che ha informato il collega della Lazio, Fabio Rodia, della decisione presa, ovvero mandare a casa i due giocatori perché non in grado di proseguire gli allenamenti e quindi di giocare".