Zaccagni vs Zaniolo, il derby è anche tra loro: in gioco c’è la Nazionale

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - È il gran giorno. Ancora qualche ora di attesa e poi Roma e Lazio si affronteranno all’Olimpico, il fischio d’inizio è alle 18. Gara importantissima per la città, ma anche per la classifica. Sarà uno spettacolo tutto da vivere, Sarri e Mourinho si sono studiati a distanza e oggi schiereranno in campo la loro armata migliore. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, entrambi hanno il loro punti di forza e tra questi, rientrano Zaccagni e Zaniolo. I due rivali accenderanno la sfida, tralasciando le vicissitudini sentimentali, si giocheranno anche una maglia in Nazionale. Il giallorosso si è conquistato il suo spazio favorito dall'assenza di Dybala, ma non ha mai segnato un gol nella stracittadina e negli ultimi tre anni mai all’Olimpico. Situazione diversa per il biancoceleste, esploso a Formello, a cui il mister chiede di andare in doppia cifra. Finora ha segnato 5 reti in campionato, stabilendo il record personale. Entrambi sono in corsa per la maglia azzurra, Mancini gli ha fatto scontare la punizione per atteggiamenti, ritenuti poco maturi, avuti in passato e ora spera di poter contare su uno di loro per i prossimi appuntamenti.

