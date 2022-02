Zaniolo ed El Shaarawy, rischio multa dopo la discoteca: il motivo

RASSEGNA STAMPA - Il momento in casa Roma è molto particolare, dentro e fuori dal campo. Se sul terreno di gioco i risultati faticano ad arrivare, lontano dal rettangolo verde di gioco non è che le cose vadano molto meglio. Dopo la sfida pareggiata con l'Hellas Verona, Zaniolo ed El Shaarawy sono stati pizzicati in una discoteca a due passi dallo Stadio Olimpico. Il numero 22 di Mourinho è stato ripreso dal filmato di un tifoso. Entrambi fanno parte della lista degli infortunati e non erano a disposizione contro gli scaligeri. Il problema è che la società giallorossa, proprio nelle scorse ore, ha scoperto e comunicato la positività al Covid di quattro giocatori e di conseguenza ha raccomandato a tutti i tesserati di prestare attenzione. La Roma starebbe valutando una multa per i due calciatori.