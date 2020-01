Zeman: "Che bella Lazio! Ma ogni anno arriva sempre un periodo difficile"

Zdeněk Zeman, ex allenatore di Lazio e Roma, ha parlato in un'intervista rilasciata a 'Il Corriere dello Sport' del campionato italiano, soffermandosi anche sulle sue ex squadre: "Sto guardando spesso Lazio e Roma e mi sto divertendo. La Lazio in particolare, in questo momento, mi piace: ha un centrocampo fantastico e i due davanti sono decisivi. Cinque uomini di così alto livello ti appagano, ti fanno divertire. Però ogni anno le capita sempre un periodo un po' difficile che finisce per pregiudacare la stagione".

Calciomercato Lazio, preso Escalante

Lazio, riapre la campagna abbonamenti

TORNA ALLA HOMEPAGE