Lazio, altra chiamata per Armini con la Nazionale Under 19

Dopo la vittoria a metà agosto contro la Slovenia, la Nazionale Under 19 si prepara per tornare in campo. In programma infatti, ci sono le amichevoli contro Olanda e Svizzera, rispettivamente il 6 settembre alle 20 (a Fiorenzuola D'Arda) e il 9 settembre alle 14.30 (a Colorno). Tra i convocati di Alberto Bollini, figura naturalmente anche il capitano della Lazio Primavera Nicolò Armini. Per il difensore biancoceleste l'occasione per prepararsi alle qualificazioni europee che andranno in scena dal 13 al 19 novembre (l'Italia affronterà Slovacchia, Cipro e Malta).

