© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi Daniel Guerini avrebbe compiuto 21 anni. Il giovane aquilotto è volato via troppo presto in quella terribile sera e i suoi compagni hanno voluto ricordarlo così, oggi, per festeggiare come se lui fosse insieme a loro. Ecco i post che hanno pubblicato sui social: