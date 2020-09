Lazio, Saliani è un nuovo calciatore dell'Under 18 di Tommaso Rocchi

Non solo per la prima squadra, anche per il settore giovanile arriva un rinforzo. Nella giornata di oggi, infatti, è stato formalizzato l’approdo di Daniele Saliani, attaccante classe 2003 che andrà a rinforzare la compagine Under 18 allenata da Tommaso Rocchi.

Dotato di un'ottima struttura fisica, il centravanti prelevato dalla Lupa Frascati nel corso dell’ultima annata sportiva ha realizzato ben 26 reti con la maglia dell’Albalonga nella categoria Allievi Elite Under 17 prima dello stop dei campionati imposto dall’emergenza sanitaria.

