Primavera, giudice sportivo: un biancoceleste entra in diffida

Attraverso il comunicato ufficiale n.75, la Lega di Serie B ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito alla 13esima giornata del campionato di Primavera 2. A seguito della quarta sanzione rimediata, Leonardo Di Tommaso entra in diffida. Terzo giallo anche per Andrea Marino, mentre è stato squalificato per una giornata effettiva di gara l'operatore sanitario laziale Alessio De Biasi "per avere, al 10° del secondo tempo, indirizzato un'espressione offensiva ad un calciatore della squadra avversaria".