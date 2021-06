PRIMAVERA - Lazio - Ascoli, fra turnover ed esperimenti: l'anteprima del match

Ultima giornata del campionato Primavera 1. La Lazio penultima affronta l'Ascoli, fanalino di coda del campionato già matematicamente retrocesso. Una partita che non conterà nulla per la classifica, ma che sarà l'occasione per Alessandro Calori, nuovo tecnico biancoceleste, per approfondire la conoscenza dei ragazzi a sua disposizione e fare esperimenti in vista dei play-out salvezza che vedranno impegnati i capitolini contro una fra Torino e Bologna. Tanti volti nuovi tra panchina e giovani lanciati dal primo minuto. Fra i giocatori che potrebbero essere inseriti nell'elenco dei convocati potrebbero infatti figurare diversi ragazzi dell'Under 18 di Tommaso Rocchi. Da Zaghini a Coulibaly, passando per Mancino, L. Franco, Ferro e Capotosti. Appuntamento fissato alle ore 15.00 al centro sportivo di Formello.

30° giornata Campionato Primavera 1 TIM

Mercoledì 16 giugno 2021, ore 15:00, Campo Fersini di Formello

Lazio - Ascoli

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2) - Pereira; Floriani Mussolini, Franco, Zaghini, T. Marino; Coulibaly, Bertini, Ferrante; Shehu; Tare, Mancino. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Novella, L. Franco, Ferro, Cesaroni, Cerbara, Capotosti, Castigliani, Moro. All.: Alessandro Calori.

ASCOLI (4-3-3) - Raffaelli; Marucci, Pulsoni, Alagna, Lisi; Colistra, Ceccarelli, Olivieri; Franzolini, D'Agostino, Intinacelli. A disp.: Maresca, Rosolino, Gurini, Luongo, Suliani, Mangini, Riccardi, Palazzino, Re, Cudjoe. All.: Simone Seccardini.

Arbitro: Gianluca Grasso sezione di Ariano Irpino

Assistenti: Giuseppe Maiorino e Marco Croce