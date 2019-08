PRIMAVERA - Lazio, buona la prima: 16 gol nel test con l'Alto Tevere

Primo giorno di ritiro ieri per la Lazio Primavera di Menichini in quel di Pietralunga. Il tecnico biancoceleste non ha perso tempo ed ha subito indetto un test amichevole per testare la forma fisica dei suoi ragazzi, radunati già da qualche giorno a Formello. Nel pomeriggio sfida contro la formazione dell'Alto Tevere che milita nel campionato di Eccellenza in Umbria. La partita termina con un netto 16-1 che non lascia scampo ad interpretazioni. Da segnalare la doppietta del nuovo acquisto Shehu, che per l'occasione ha indossato la maglia numero 10.



CALCIOMERCATO LAZIO, NOME NUOVO DALL'INGHILTERRA

LAZIO, MILINKOVIC VERSO LA PANCHINA CON IL BOURNEMOUTH

TORNA ALLA HOMEPAGE