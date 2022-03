PRIMAVERA - Lazio, Calori: "Bisogna fare di più". Shehu: "Crediamo nella promozione"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del pareggio odierno per 1-1 contro l'Ascoli l'allenatore biancoceleste Alessandro Calori ha commentato con un pizzico di rammarico la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni ufficiali del club: "Non c'era la fludità, purtroppo bisogna fare di più, maggior determinazione nel fare le giocate. A volta vengono fuori le problematiche della personalità e su questo bisogna lavorare. I ragazzi non nascono imparati, serve un piglio importante.Per vincere, a prescindere dalla categoria, ci vuole il carattere, formazione e mentalità nel saper affrontare ogni tipo di situazione. Dobbiamo pensare a noi stessi, non alla classifica. Spero di recuperare i ragazzi infortunati per continuare il lavoro. Chi c'è però ce la mette tutta, adesso dovremo dare tutto. Per Castigliani si teme uno stiramento, attendiamo gli esami e poi valuteremo".

Anche Florent Shehu, autore di una buona prestazione, ha voluto dire la sua sul punto ottenuto in una sfida che poteva sicuramente portare più soddisfazioni: "Dobbiamo concretizzare di più le occasioni avute. Abbiamo trovato degli avversari che giocano stretti dietro, così è complicato. Dobbiamo essere più bravi nell'ultima giocata. Perdere due volte di fila toglie qualche certezza, ma dobbiamo lavorare perché c'è ancora tempo per riprendersi. Stiamo parlando tra di noi, dobbiamo stare sempre con il morale alto e con il lavoro la vittoria arriverà sicuro. Crediamo nella promozione, dobbiamo pensare a partita dopo partita. Dobbiamo pensare a noi stessi, senza pensare a promozione diretta o playoff".