PRIMAVERA - Lazio, Cipriano: "Un sogno essere qui. Mi ispiro a Thiago Silva"

Arrivato in estate dal Santos, Gustavo Cipriano ha fin da subito conquistato la fiducia di tutti. Il difensore della Lazio Primavera infatti, si è fatto già valere nelle prime uscite in maglia biancoceleste, dimostrando le sue qualità. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel ha dichiarato: “La Lazio era nel mio destino, c’era la possibilità di venire in Italia già lo scorso anno ma poi i biancocelesti non hanno trovato l’accordo con il Santos. Sono felice di essere qui, è un sogno giocare con questa maglia. Il mio modello è Thiago Silva, guardo sempre i suoi video per crescere. Il Santos mi ha fatto crescere, lo devo a loro se sono arrivato a Roma. Giocare nella Lazio comporta grandi responsabilità, ce la metterò tutta per ripagare la fiducia dei tifosi e della Società”.

