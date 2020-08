PRIMAVERA - Lazio, ecco la prima vittoria: battuto il Montegiorgio

Prosegue il ritiro pre-stagionale della Lazio Primavera in quel di Sarnano. La rosa biancoceleste ieri ha disputato la seconda amichevole trovando anche la prima vittoria. Superato il Montegiorgio, squadra militante nel campionato di Serie D, grazie alle reti di Marino e Cerbara. In attesa di conoscere le date per la ripresa della stagione, i ragazzi di Menichini continuano a lavorare a testa bassa per non farsi trovare impreparati.

