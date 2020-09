PRIMAVERA - Lazio, finalmente si riparte: ecco le date di campionato e Tim Cup

Una lunga attesa, mesi di inattività. Finalmente però, anche il Campionato Primavera 1 e la Tim Cup di categoria ripartiranno. Mancava l'ufficialità, ora ci sono anche le date e i regolamenti. Sedici le squadre partecipanti, così come la scorsa stagione. Si comincerà il 19 settembre, così come per la Serie A, l'ultima giornata è invece in programma per il 15 maggio 2021. Prevista una sosta che durerà dal 19 dicembre al 9 gennaio. Girone unico all'italiana la formula, le prime sei in graduatoria si giocheranno lo scudetto nei Play-Off (22-30 maggio 2021). Rimane anche la formula dei play-out (24-29 maggio 2021), con la tredicisima e la quattordicesima a contendersi la salvezza. Retrocessione diretta per 15esima e 16esima.



LE SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO PRIMAVERA 1

Ascoli, Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino

COPPA ITALIA - Alla competizione prendono parte le formazioni di Primavera 1 e Primavera 2. Si parte con due turni eliminatori, poi gli ottavi fino alla finale. Tutte ad eliminazione diretta, fatta eccezione per le semifinali. La Lazio, non essendo fra le 8 teste di serie (11esima in campionato la scorsa stagione), partirà dal turno precedente agli ottavi. Il tabellone non è ancora noto, ma presto verrà pubblicato dalla Lega Serie A. Primo turno eliminatorio in programma il 23 settembre.

